Rośnie nowe przedszkole w Krakowie. Już widać, jak będzie wyglądać

Przy ul. Jabłonkowskiej na osiedlu Widok (Bronowice Małe) powstaje nowy budynek Samorządowego Przedszkola nr 38. Wznoszony jest na miejscu rozebranego kilkudziesięcioletniego przedszkola, które już nie nadawało się do użytku.

Nowe przedszkole będzie 6-oddziałowe, przeznaczone do opieki nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat. W projekcie uwzględniono budowę sześciu sal do dziennego pobytu dzieci, sale do zajęć indywidualnych, salę do zajęć ruchowych oraz aulę na 150 dzieci. W obiekcie będzie również kuchnia, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Budynek jest jednopiętrowy z częściowym podpiwniczeniem, z dachem płaskim, o powierzchni użytkowej 1 962 metrów kwadratowych. Inwestycja - jak podają urzędnicy - obejmuje też układ komunikacyjny i miejsca postojowe oraz budowę placu zabaw i zbiornika retencyjnego wód opadowych.