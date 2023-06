Rolnictwo w Krakowie nie umarło. Uprawiają tu ziemniaki i kukurydzę. Zagrożeniem dla terenów rolnych w mieście jest deweloperka

- Kiedyś regularnie prosili o to, żeby miasto zapewniło im odpowiedni dojazd do pól. Było to wówczas, gdy sprzęt rolniczy był zdecydowanie gorszej jakości niż ten współczesny, więc trudno było nim dojechać do upraw wąską, nieutwardzoną drogą. Dlatego pojawiały się prośby o to, aby dojazdy poszerzać i utwardzać. Dziś sprzęt rolniczy jest bardziej nowoczesny. Dojazd do pola dużym, nowoczesnym traktorem to nie problem, nawet nieutwardzoną drogą, dlatego tego typu próśb ze strony rolników trafia do nas znacznie mniej niż kiedyś - twierdzi radny Stanisław Moryc.