Roksana Węgiel śpiewa z zespołem Małe TGD piosenkę "Nie z tej ziemi". Czy to plagiat?

Autorem piosenki jest Piotr Nazaruk, na stałe współpracujący z Małym TGD (lider zespołu TGD, muzyk Anny Marii Jopek). Utwór opowiada o przeżyciach głównego bohatera filmu, który musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami stawianymi mu przez życie, jednocześnie odkrywając to, co w nim najważniejsze.

Dorobek Studia to między innymi wyprodukowanie ponad 600 odcinków seriali animowanych i 8 pełnometrażowych filmów kinowych, między innymi: „Król Maciuś Pierwszy”, „Pinokio”, „Garfield” czy „Scooby Doo”.

Dla Małego TGD to pierwsza okazja do współpracy z Roksaną Węgiel, jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Formacja nie ukrywa podekscytowania tym faktem:

- Bardzo chcieliśmy zaśpiewać kiedyś z Roksaną Węgiel, co udało się dzięki tej produkcji. Misją serialu „Nie z tej ziemi” jest przekazanie dzieciom wartości, które pozwolą im zmierzyć się z problemami dzisiejszego świata, a to bardzo pokrywa się z misją zespołu Małe TGD - mówią młodzi wokaliści.

"Piosenka wpada w ucho, oj tak. Szkoda, że dlatego, że to ucho słyszało już wcześniej tę melodię. Melodię niemal identyczną, bo piosenka jest łudząco podobna do utworu Physical, singla z płyty »Future Nostalgia pani Dua«" - napisał serwis internetowy Vogule Poland.

"Co ciekawe, w komentarzach pod klipem Małe TGD w infantylny sposób próbuje obrócić sprawę w żart i pisze o inspiracjach. No nie. Refren, sposób śpiewu, a nawet poszczególne sceny teledysku to niemal 1:1 kopia "Physical" - podkreśla Vogule Poland.