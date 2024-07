Rok temu w Krakowie wprowadzono nocną prohibicję. Miasto i służby zadowolone z efektów, a mieszkańcy?

Edyta Kruk, radna Dzielnicy I Stare Miasto alarmowała, że potrzebne jest wprowadzenie limitu koncesji na alkohol na poszczególne dzielnice, a nie na całe miasto, jak jest teraz. Kończy się to tym, że koncentracja miejsc oferujących alkohol jest właśnie na Starym Mieście.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, radny PiS Michał Drewnicki, który zorganizował spotkanie, zadeklarował stworzenie rezolucji do Prezydenta Miasta Krakowa.

- Stworzymy w ramach albo komisji praworządności, albo po prostu grupy radnych, którzy dzisiaj tutaj byli - projekt rezolucji do prezydenta. I potem będziemy wymagać realizacji przez prezydenta - czy to w kwestii przygotowania zmiany uchwały o płatnym parkowaniu, tak, by nie dało się wykupić połowy ulicy na miejsca postojowe dla np. hoteli, tylko by jednak większa liczba miejsc została dla mieszkańców, czy w kwestii np. zmiany uchwały o odległościach punktów sprzedaży alkoholu od szkół, przedszkoli czy kościołów, co spowodowałoby, że na jednej ulicy w centrum miasta nie byłoby 15 czy 20 punktów sprzedaży wódki, tylko pięć, co już by poprawiło sytuację - mówił Michał Drewnicki.