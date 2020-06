Rodzinny Park Rozrywki Energylandia w Zatorze już otwarty [ZDJĘCIA]

Zniesienie obostrzeń umożliwiło otwarcie największego w Polsce parku rozrywki. To powrót rozrywki w nowej rzeczywistości, w której goście korzystający z atrakcji muszą posiadać zasłonięty nos i usta. Takiego obowiązku nie ma natomiast w przypadku spaceru, przechodzenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

Z tygodnia na tydzień ma być zwiększana liczba gości, która jednocześnie może korzystać z parku. Od 4 lipca będzie to już 82 proc. przepustowości.

- Warto wybrać się teraz do Energylandii. Dzięki obostrzeniom nie ma praktycznie kolejek do rollercoasterów. Nie boję się zakażenia koronawirusem - mówi Tomasz Lipiec, gość z Krakowa.

Tłumy ludzi już kilkadziesiąt minut przed otwarciem ustawiały się przy kasach. Wiele osób zdecydowało się przyjechać wcześniej, bo bilety do Energylandii obecnie są limitowane, aby zabezpieczyć przestrzeń dla gości zgodną z wytycznymi. Park zapewnił także możliwość rezerwacji biletów. Obecnie wytyczne powodują, że udostępnione jest 27 proc. przepustowości parku.

- Energylandia jako jedyna do dezynfekcji używać będzie nowoczesnych dronów, które po zamknięciu każdego dnia, będą oczyszczały park - dodaje Kris Kojder, rzecznik prasowy Energylandii.

Od czwartku 28 maja w ramach specjalnej promocji można zarezerwować bilety na wybraną datę z gwarancją wejście na obiekt. Osoby, które już zakupiły bilety wcześniej będą musiały je zarezerwować poprzez platformę internetową. Cały proces dostępny będzie na stronie ticket.energylandia.pl

Na gości w parku czeka pięć stref tematycznych. W tym roku nie zabraknie również eventów, takich jak Magic Night, czyli nocna zabawa na Roller Coasterach i zapierająca dech w piersiach iluminacja atrakcji. W tym roku do Energylandii warto się będzie wybrać nie tylko latem. Od 28 listopada do 10 stycznia park rozświetlą miliony lampek, by wkroczyć w czas Winter Kingdom.