Rodzice małych krakowian czekają na nowe szkoły podstawowe. Część istniejących pęka w szwach. Nowa w końcu powstała na Złocieniu

Szkoła na Złocieniu ma rozpocząć działalność 1 września br. Pomieści ok. 600 uczniów

Jak mówią mieszkańcy Pychowic, Szkoła Podstawowa nr 62, do której obecnie chodzą ich pociechy, pęka w szwach. Lekcje muszą odbywać się w dwóch budynkach: przy ulicach Ćwikłowej i Tynieckiej. Zajęcia z religii prowadzone są z kolei w salkach katechetycznych przy kościele, sąsiadującym ze szkołą. Mieszkańcy przekonują, że budowa nowego budynku jest niezbędna, by dzieci miały komfortowe warunki do nauki. Póki co nie wiadomo, kiedy ruszą prace budowlane. Mają kosztować 15,5 mln złotych.