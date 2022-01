Rodzice dzieci z podstawówki na os. Kolorowym chcą odnowić szkolny ogród i sami zbierają pieniądze. Zorganizowali zrzutkę

FLESZ - Zmiany w InPost. To musisz wiedzieć!

Szkoła Podstawowa nr 103 im. K. I. Gałczyńskiego to placówka funkcjonująca od 56 lat. Budynek powstał w ramach współpracy władz państwowych i społeczności osiedla. Łącznie przepracowano społecznie ponad dwa tysiące godzin, dzięki czemu dzieci mogły uczęszczać do pięknej i nowoczesnej szkoły, wyposażonej w pracownie i pomoce naukowe. Osiedle Kolorowe było wówczas siedliskiem ludzi młodych, którzy nie tak dawno założyli rodziny, dlatego w pierwszym roku istnienia do szkoły przyjęto aż 965 uczniów.

Na przestrzeni lat otoczenie szkoły stawało się coraz bardziej przyjazne uczniom. Rozbudowano położony niedaleko basen oraz założony został ogródek geograficzny, który funkcjonuje do dzisiaj jako Ostoja Przyrody. Na drodze reformy szkolnictwa podstawówkę przekształcono w gimnazjum, a dziś na nowo odradza się ona jako szkoła podstawowa. Mimo że stoi przed nią jeszcze wiele zadań i wyzwań, z roku na rok grono uczniów jest coraz liczniejsze.