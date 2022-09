"Ród smoka" na Wawelu. Żelazny tron i smocze jaja z serialu HBO na królewskim zamku w Krakowie

Tron, na którym zasiadają dziedzice rodu smoka, ma ponad 2,8 metra wysokości, 3,4 metra głębokości i aż 3,8 metra szerokości. Siedząc na nim, można poczuć się, jak prawdziwy władca lub władczyni Westeros, a dzięki pamiątkowemu zdjęciu, to uczucie można do siebie przywoływać przed seansem każdego odcinka nadchodzącego serialu.

Gniazdo ze smoczymi jajami będzie można zobaczyć w Smoczej Jamie, po której oprowadzać będą opiekunowie i treserzy targaryenowych smoków. W tej legendarnej jaskini znajdującej się w zachodnim zboczu Wawelu zobaczyć będzie można wylęgarnię oraz piec, gdzie podgrzewane są smocze jaja. Odważni śmiałkowie będą mogli także dotknąć smoczych łusek czy stanąć oko w oko ze smokami odpoczywającymi głęboko pod ziemią.

Ekspozycja otwarta jest dla fanów od 19 do 25 września. W poniedziałek od 12 do 20, od wtorku do niedzieli od 10 do 20.