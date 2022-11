Rockowy zespół Łydka Grubasa ma dwadzieścia lat. Z tej okazji zarejestruje w krakowskim klubie Studio koncert na płytę DVD

W tym roku Łydka Grubasa świętuje dwudziestolecie działalności. Z tej okazji grupa jest w jubileuszowej trasie koncertowej,

która trwa cały rok 2022. By podkreślić wejście w dojrzałość, członkowie kapeli nazwali trasę „Żarty na bok, czyli XXL-ecie Łydki Grubasa”. Kulminacja trasy nastąpi jesienią i wtedy też zespół planuje płytę podsumowująca 20 lat na scenie. Łydka kończy właśnie studyjną płytę, na której pojawią się znakomici goście, a dodatkiem będzie koncertowe DVD, rejestrowane podczas jesiennej odsłony trasy.

- Koncerty w rozmiarze XX-L nadciągają i już za moment będziemy w Twoim mieście! Mamy w planach uraczyć Was absolutnie zabójczym zestawem utworów, który będzie prezentował po prostu to, co najlepsze, najbardziej soczyste, a co wykluło się w trakcie wszystkich lat naszej działalności. Napniemy struny, rozkręcimy wzmacniacze i wydrzemy japę ile wlezie! Pancerne przeboje, najbardziej żywiołowe, najbardziej wykręcone numery, plus sekcja dęta na większości koncertów - zapowiadają muzycy.