Rockowa supergrupa The Dead Daisies wystąpi w sobotę 9 lipca w krakowskim Hype Parku

The Dead Daisies to zespół złożony z wytrwanych rockmanów: Johna Corabiego (Mötley Crüe, The Scream), Marco Mendozy (Thin Lizzy, Whitesnake), Briana Tichy’ego (Ozzy Osbourne, Foreigner), Davida Lowy’ego (Red Phoenix, Mink) i Douga Aldricha (Whitesnake, Dio). W ciągu niespełna dziesięciu lat działalności, przewinęło się przez skład grupy w sumie aż dwudziestu muzyków. Połączyła ich miłość do klasycznego hard rocka z lat 70 w stylu Free, Bad Company, Foreigner czy AC/DC.

The Dead Daisies tworzą muzykę pełną tanecznej energii i chwytliwych refrenów, charakteryzującą się potężnym wokalem, bluesowymi riffami, i przede wszystkim zniewalającymi melodiami. Muzycy odbyli wiele tras koncertowych po Europie, Japonii, Ameryce Południowej i Północnej oraz podbili najbardziej prestiżowe festiwale na całym globie, wśród nich: Download, Wacken, Graspop i Sweden Rock.