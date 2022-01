Robert Więckiewicz w serialu "Behawiorysta" według powieści Remigiusza Mroza w serwisie Player

Gerard Edling to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki - nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger – wycofany, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i… totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów.

Edling to persona non grata w opolskich organach ścigania. Jednak, ze względu na umiejętność interpretacji mowy ciała, zostaje nieoficjalnie poproszony o pomoc w schwytaniu niebezpiecznego szaleńca. Mężczyzna wziął za zakładników dzieci i wychowawców jednej z miejskich szkół, nie żądając przy tym nic w zamian. Pod ogromną presją czasu, Edling stara się odkryć motywację porywacza i go przechytrzyć. Niestety, okazuje się, że trafił na równego sobie przeciwnika. Przestępca wydaje się doskonale znać sztuczki Gerarda, potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Dodatkowo wykorzystując potęgę internetu, zaczyna realizować swój misterny plan.