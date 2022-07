Rivaldinho odchodzi z Cracovii. Będzie grał w Universitatei Craiova w lidze rumuńskiej

Rivaldinho wróci do ligi rumuńskiej, z której przyszedł do Cracovii przed sezonem 2020/2021. Przed przyjazdem do Polski reprezentował barwy Viitorulu Constanta. Teraz jego nowym klubem będzie Universitatea Craiova, trzeci zespół ubiegłego sezonu. Wraz z nim zakotwiczyć w tym klubie ma były już kapitan "Pasów" Sergiu Hanca.