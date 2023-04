Rewitalizacja alei Róż wymknęła się spod kontroli. Fani Gwiezdnych Wojen będą zachwyceni Marcin Banasik

Ciekawa koncepcja. Czy AT AT mógłoby przyciągnąć turystów do Nowej Huty? Marcin Szewczyk

Fotografię al. Róż widzianej z Placu Centralnego wykonał nowohucianin Marcin Szewczyk, a grafikę wielkiej maszyny "AT AT" z filmu Gwiezdne Wojny dodał brat fotografa. - Pierwszy raz wrzuciłem to zdjęcie kilka lat temu na grupie facebookowej "Nowohucianie". Kilka osób pomyślało wtedy, że ktoś to tam postawił. Byli i tacy, którzy poszli zobaczyć - mówi Marcin Szewczyk. Podoba wam się taki pomysł na najważniejszą aleję w Nowej Hucie?