Restaurant Week 2020 w Krakowie. Kulinarna mapa miasta! Sprawdź gdzie dobrze zjeść w Krakowie [RESTAURACJE, MENU]

Kraków. Gdzie będą sklepy Netto? Co w nich kupimy?

Tesco w Polsce podjęło decyzję o sprzedaży biznesu. Sklepy brytyjskiego właściciela nad Wisłą zostaną przejęte przez duńską grupę detaliczną Salling Group, do której należy m.in. sieć sklepów Netto. Za niedługo nie zrobimy już zakupów w Tesco. Co w takim razie kupimy w Netto? Co ...