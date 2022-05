Reprezentacyjny piłkarz ręczny Kamil Syprzak zaprasza do Paryża! Konkursowa szansa także dla małopolskich drużyn Jerzy Filipiuk

19.01.2016, Kraków: Kamil Syprzak (z piłką) w meczu mistrzostw Europy Polska - Francja Anna Kaczmarz

30-letni reprezentacyjny piłkarz ręczny, od 2019 roku występujący w Paris Saint-Germain Handball, Kamil Syprzak organizuje konkurs dla grup młodzieżowych w wieku 11-14 lat, w którym nagrodą jest wyjazd do Paryża. Zgłoszenia do „Sypa Challenge" można wysyłać do 31 maja.