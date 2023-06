Renata Knapik-Miazga i ponad 150 polskich sportowców złożyło ślubowanie przed startem w Igrzyskach Europejskich 2023

O tym, że będzie wygłaszać ze sceny tekst przysięgi Renata Knapik-Miazga dowiedziała się tuż przed ceremonią.

- Dlaczego padło akurat na mnie? Mogę się tylko domyślać – mówi krakowianka. - Wystąpienia publiczne to nie to samo, co samo uprawianie sportu, natomiast może ten wybór wynikał z racji mojego dużego doświadczenia właśnie w sporcie. Nie można się stresować takimi rzeczami, skoro wychodzimy na plansze i walczymy. A walczymy tu o igrzyska olimpijskie, więc cieszy mnie to wyróżnienie.

Zapytana, jak potraktuje występ przed własną publicznością, odpowiada: - To prestiżowy występ, bo nigdy nie startowałam w igrzyskach europejskich. Będzie fajnie, bo przyjdzie rodzina, przyjdą znajomi i wielu zawodników z AZS AWF Kraków, którzy będą mi kibicować, więc bardzo się z tego cieszę - mówi. I dodaje, że te zawody mają też dużą stawkę.