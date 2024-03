Remonty i korki w Krakowie. Tramwaje zniknęły z al. Pokoju, zmiany na al. 29 Listopada i wiele innych

Fala nowych remontów w Krakowie i zmian w ruchu. Zaczyna się już w weekend 2-3 marca. Remont pętli na Dąbiu spowoduje, że ruch tramwajowy od ronda Grzegórzeckiego do Czyżyńskiego zostanie wyłączony. Nadchodzi również naprawa na rondzie Grzegórzeckim - na szczęście prace będą prowadzone nocą. Zmiany w ruchu dotkną również al. 29 Listopada - tu zakończono prace na skrzyżowaniu ze Żmujdzką, ale postępują roboty przy tworzeniu ścieżki rowerowej. Nowych remontów i zmian jest dużo więcej, a równocześnie toczy się budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic i przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Weekendowe prace na pętli Dąbie

W dniach 2-4 marca (sobota – poniedziałek) realizowane będą prace serwisowe na pętli Dąbie (Dzielnica II – Grzegórzki). W związku z robotami obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zakres prac obejmuje wymianę zwrotnicy na pętli Dąbie (wyjazd z pętli, włączenie się w ciąg al. Pokoju). W czasie robót wstrzymany zostanie ruch tramwajów, na odcinku od rodna Grzegórzeckiego do ronda Czyżyńskiego, od 2 marca (sobota), od ok. godz. 06.00 do 4 marca (poniedziałek) do ok. godz. 04.30. Mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu na pasie przy torowisku, na czas rozładunku, itp. Koszt prac ok. 85 tys. zł. W związku z powyższym KMK funkcjonować będzie według następującego porządku: linie 1, 22 – będą kursować po trasie czasowo zmienionej: Cichy Kącik / Borek Fałęcki – … – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie – ul. Mogilska – al. Jana Pawła II – Rondo Czyżyńskie – … – Wańkowicza / Kopiec Wandy;

linia 14 – będzie kursować po czasowo zmienionej: Bronowice – … – Rondo Mogilskie – ul. Mogilska – al. Jana Pawła II – Rondo Czyżyńskie – … – Mistrzejowice;

linia 62 – w noce 2/3 i 3/4.03.2024 r. zostanie zawieszona, a zamian będzie kursować autobusowa linia 662;

linia 722 – zostanie uruchomiona autobusowa linia zastępcza, kursująca po trasie: Czyżyny Dworzec – Rondo Czyżyńskie – al. Pokoju – Rondo Grzegórzeckie;

obsługiwane będą przystanki: Czyżyny Dworzec, Rondo Czyżyńskie 05/10, Centralna 03/06, Rondo 308. Dywizjonu 05/06, Ogród Doświadczeń 03/04, TAURON Arena Kraków al. Pokoju 04/05, Dąbie 04/05, Ofiar Dąbia 04/05, Francesco Nullo 03/04, Rondo Grzegórzeckie 07;

linia będzie kursować z częstotliwością co 10 min w sobotę oraz co 15 min w niedzielę (w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych co 20 min).

Powstaje ścieżka rowerowa na fragmencie al. 29 Listopada

Od 6 listopada 2023 r. trwają roboty związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada, od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia (Dzielnica I – Stare Miasto/Dzielnica III – Prądnik Czerwony). Wraz z pracami obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

W poniedziałek, 4 marca br. o godz. 9.00 wykonawca przystąpi do prac na fragmencie od ul. Sadowej do ul. Lublańskiej. Podczas tego etapu zamknięty zostanie wlot ul. Sadowej (objazd ul. Wileńską). Dodatkowo wyłączony z ruchu zostanie pas służący do jazdy na wprost z ul. Lublańskiej w ul. Opolską. Pas środkowy służący dotychczas do skrętu w lewo w al. 29 Listopada, wykorzystany zostanie również do jazdy na wprost. Dla pieszych wygrodzony zostanie korytarz umożliwiający bezpieczne przejście przez teren budowy, zalecany objazd dla rowerzystów zachodnią stroną al. 29 Listopada.

Nocne prace na tarczy ronda Grzegórzeckiego

W dniach 4 – 8 marca br. (poniedziałek – piątek) realizowane będą nocne prace torowe na tarczy ronda Grzegórzeckiego (Dzielnica II – Grzegórzki). Pojawią się zmiany w organizacji ruchu, głównie dla komunikacji miejskiej.

Na tarczy ronda Grzegórzeckiego wymienione zostaną miejscowo wstawki szynowe. Roboty realizowane będą w godz. 20.00 – 04.30, w trzech etapach: pierwszy, 4 – 6 marca (poniedziałek/wtorek oraz wtorek/środa) – wyłączenie wlotu ul. Grzegórzeckiej, W tym etapie zmiany dla kierowców, na wysokości wlotu ul. Grzegórzeckiej – punktowe wyłączenie z ruchu skrajnego wewnętrznego pasa, służącego do skrętu w lewo w kierunku al. Pokoju lub al. Powstania Warszawskiego. drugi, 6 -7 marca (środa/czwartek) – wyłączenie toru na wprost z ul. Kotlarskiej w al. Powstania Warszawskiego,

trzeci, 7 – 8 marca (czwartek/piątek) – wyłączenie toru na wprost z al. Powstania Warszawskiego w ul. Kotlarską W trakcie prac linie tramwajowe pojadą po trasach tymczasowo zmienionych w nocy 4/5 i 5/6.03.2024 r. (pn./wt. i wt./śr.) w godz. 20:00 – 4:15:

linia 1 będzie kursować na trasie objazdowej: Cichy Kącik –…– Poczta Główna – Westerplatte – Lubicz – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – al. Pokoju –…– Wańkowicza;

w kierunku Cichy Kącik zamiast przystanku Rondo Grzegórzeckie 02 tramwaje będą obsługiwać przystanek Rondo Grzegórzeckie 03;

linia 17 będzie kursować na trasie objazdowej: Czerwone Maki P+R –…– Starowiślna – Poczta Główna – Westerplatte – Pawia – Dworzec Towarowy;

zamiast przystanków Starowiślna 03/04 tramwaje będą obsługiwać przystanki Starowiślna 01/02;

zamiast przystanków Politechnika 03/04 tramwaje będą obsługiwać przystanki Politechnika 01/02;

linia 22 będzie kursować na trasie objazdowej: Borek Fałęcki –…– Dietla – Poczta Główna – Westerplatte – Lubicz – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – al. Pokoju –…– Kopiec Wandy;

zamiast przystanków Starowiślna 03/04 tramwaje będą obsługiwać przystanki Starowiślna 01/02;

w kierunku Borek Fałęcki zamiast przystanku Rondo Grzegórzeckie 02 tramwaje będą obsługiwać przystanek Rondo Grzegórzeckie 03;

linia 184 zamiast przystanków Rondo Grzegórzeckie 02/03 będzie obsługiwać przystanki Rondo Grzegórzeckie 06/08;

linia 605 zamiast przystanków Rondo Grzegórzeckie 02/04 będzie obsługiwać przystanki Rondo Grzegórzeckie 05/08;

w nocy 6/7.03.2024 r. (śr./czw.) w godz. 20:00 – 4:15:

linia 9 będzie kursować na trasie objazdowej tylko w kierunku Mistrzejowice przez al. Pokoju;

w kierunku Mistrzejowice zamiast przystanku Rondo Grzegórzeckie 03 tramwaje będą obsługiwać przystanek Rondo Grzegórzeckie 01;

w kierunku Nowy Bieżanów P+R trasa pozostanie bez zmian;

linia 20 będzie kursować na trasie objazdowej tylko w kierunku Cichy Kącik przez ul. Grzegórzecką, Starowiślną i Westerplatte:

w kierunku Cichy Kącik zamiast przystanku Rondo Grzegórzeckie 03 tramwaje będą obsługiwać przystanek Rondo Grzegórzeckie 02;

w kierunku Mały Płaszów P+R trasa pozostanie bez zmian;

linia 50 będzie kursować na trasie objazdowej tylko w kierunku Górka Narodowa P+R przez ul. Grzegórzecką, Starowiślną, Westerplatte i Pawią;

w kierunku Górka Narodowa P+R zamiast przystanku Rondo Grzegórzeckie 03 tramwaje będą obsługiwać przystanek Rondo Grzegórzeckie 02;

w kierunku Kurdwanów P+R / Borek Fałęcki trasa pozostanie bez zmian;

w nocy 7/8.03.2024 r. (czw./pt.) w godz. 20:00 – 4:15:

linia 9 będzie kursować na trasie objazdowej tylko w kierunku Nowy Bieżanów P+R przez al. Pokoju;

w kierunku Nowy Bieżanów P+R zamiast przystanku Rondo Czyżyńskie 02 tramwaje będą obsługiwać przystanek Rondo Czyżyńskie 04;

w kierunku Mistrzejowice trasa pozostanie bez zmian;

linia 20 będzie kursować na trasie objazdowej tylko w kierunku Mały Płaszów P+R przez ul. Westerplatte, Starowiślną i Grzegórzecką:

w kierunku Cichy Kącik trasa pozostanie bez zmian;

linia 50 będzie kursować na trasie objazdowej tylko w kierunku Kurdwanów P+R / Borek Fałęcki przez ul. Pawią, Westerplatte, Starowiślną i Grzegórzecką;

w kierunku Kurdwanów P+R / Borek Fałęcki zamiast przystanku Politechnika 04 tramwaje będą obsługiwać przystanek Politechnika 02;

w kierunku Górka Narodowa P+R trasa pozostanie bez zmian;

linia 184 zamiast przystanków Rondo Grzegórzeckie 02/03 będzie obsługiwać przystanki Rondo Grzegórzeckie 06/08.

Koszt prac ok. 40 tys. zł.

W piątek otwarcie ulicy Żmujdzkiej

W piątek, 1 marca, otwarty dla ruchu został przebudowany fragment ul. Żmujdzkiej (Dzielnica III – Prądnik Czerwony). Skrzyżowanie z al. 29 Listopada zostało udostępnione od godz. 22.00. Przypomnijmy, że w ramach zadania wybudowany został pas do skrętu w lewo w al. 29 Listopada. Powstały też chodniki, przebudowane zostało oświetlenie oraz kolidująca infrastruktura podziemna. Inwestycja została zrealizowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Wodociągi Miasta Krakowa.

Będzie lepsza nawierzchnia na fragmencie al. Solidarności

Przebudowa al. Solidarności (Dzielnica XVIII – Nowa Huta) odsunęła się w czasie, aby poprawić komfort kierowców, na jej fragmencie wymieniona zostanie nawierzchnia. Zyskają również piesi i rowerzyści. Prace rozpoczną się w najbliższy wtorek, 5 marca, pojawią się zmiany w organizacji ruchu.

Miasto ma w planach przebudowę al. Solidarności, obejmie ona nie tylko jezdnię, ale również torowisko. Zanim zadanie przejdzie fazę projektową i realizacyjną, poprawiona zostanie nawierzchnia jezdni. Zyskają kierowcy, piesi i rowerzyści. Remont al. Solidarności, ruszy we wtorek, 5 marca, pracami objęty będzie rejon skrzyżowania z ul. Bulwarową (tzw. agrafka). Tu drogowcy zajmą się wymianą krawężników oraz regulacją wysokościową przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Poprawiony zostanie również peron przystankowy. Pojawią się lokalne zawężenia jezdni. Większe zmiany w organizacji ruchu dopiero w trakcie prac bitumicznych – szczegóły podamy w osobnym komunikacie. Prace, tylko na tzw. agrafce będą kosztować ok. 2 mln zł. W zależności od posiadanych środków finansowych, planowana jest dalsza wymiana nawierzchni, na kolejnych skrzyżowaniach al. Solidarności (w kierunku placu Centralnego) oraz odcinkach znajdujących się pomiędzy nimi. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.

Roboty na ul. Półłanki, zmiany w komunikacji miejskiej

2 marca, rozpocznie się kolejny etap rozbudowy ulicy Półłanki. Na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ul. Botewa i Śliwiaka zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. W związku z tym swoje trasy zmienią linie autobusowe nr 123 i 163.

Objazd do ul. Półłanki wyznaczony został ulicami Wrobela i Rączną lub drogą ekspresową S7 i ul. Ptaszyckiego. Taka organizacja ruchu utrzymana zostanie do końca prac w ramach zadania, czyli do maja. Prace realizuje deweloper w ramach powstającej inwestycji niedrogowej. Szczegóły na stronie internetowej zdmk.krakow.pl.

Zmiany w komunikacji autobusowej:

Linia nr 123: w kierunku pętli „Mały Płaszów P+R” będzie kursować bez zmian

w kierunku pętli „Mistrzejowice” będzie kursować po trasie objazdowej: „Mały Płaszów P+R” – ul. Rybitwy (do skrzyżowania z ul. Botewa), ul. Rybitwy, ul. Szparagowa, ul. Półłanki – ... – „Mistrzejowice”

Linia nr 163: w kierunku pętli „Nowy Bieżanów Południe” będzie kursować bez zmian

w kierunku pętli „Szpital Rydygiera” będzie kursować po trasie objazdowej: „Nowy Bieżanów Południe” – ... – ul. Półłanki, ul. Botewa, ul. Rybitwy, ul. Szparagowa, ul. Półłanki – ... – „Szpital Rydygiera”.

Na trasach objazdowych obie linie nie będą obsługiwać istniejących przystanków.

Od poniedziałku nowa linia autobusowa dojedzie do Zakola

Dobre wieści dla mieszkańców Zakola. W poniedziałek, 4 marca, dojadą tam autobusy linii nr 198. To nowe połączenie komunikacji miejskiej, które było wyczekiwane od lat. Miniautobusy będą kursować na trasie z Mistrzejowic do Zakola w dni powszednie w godz. 6.00–22.00 co ok. 30 minut, a w soboty i niedzielę w godz. 7.00–17.00 co godzinę.

Trasa linii nr 198: „Mistrzejowice” – ul. Jancarza, ul. Srebrnych Orłów, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Kruszwicka, ul. Kupały, ul. Okulickiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Morcinka, ul. Kantorowicka – „Zakole”. Obsługiwane będą przystanki: „Mistrzejowice”, „Miśnieńska” 04/03, „Os. Złotego Wieku” 04/03, „Rondo Piastowskie” 04/03, „Kleeberga” 03/05, „Os. Mistrzejowice Nowe” 01/02, „Fatimska” 02, „Zesławice” 02/01, „Zesławice Ogródki Działkowe” 02/01, „Kantorowice” 02/01, „Zakole”.

Przebudowa fragmentu ul. Barskiej

Od poniedziałku, 6 listopada 2023 r. realizowana jest inwestycja deweloperska, w ramach której powstanie hotel z mieszkaniami oraz garażem podziemnym przy ul. Konopnickiej (wjazd od strony ul. Barskiej). Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

W poniedziałek, 4 marca br. o godz. 7.00 wykonawca przystąpi do wymiany nawierzchni na fragmencie ul. Barskiej od ul. Komandosów do wyjazdu z tunelu pod ul. M. Konopnickiej. Ulica na odcinku objętym pracami będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Ruch pieszy i rowerowy odbywać się będzie po istniejącym chodniku. Objazd do ul. Ludwinowskiej przez rondo Matecznego oraz do ul. Barskiej przez rondo Grunwaldzkie. Taka organizacja ruchu potrwa do piątku, 15 marca br.

Wymiana nawierzchni na fragmencie ulicy Kozienickiej

We wtorek, 27 lutego br., rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni na fragmencie ul. Kozienickiej – od wiaduktu nad autostradą A4 do pętli autobusowej „Podgórki Tynieckie”. Drogowcy rozpoczną prace od sfrezowanie starej nawierzchni. Przejezdność w miarę możliwości będzie zachowana. Przygotowanie podłoża i układanie asfaltu realizowane będzie z podziałem na dwa odcinki: od wiaduktu nad autostradą A4 do budynku nr 70B i od budynku nr 70B do pętli autobusowej. Podczas tego etapu fragmenty objęte robotami będą wyłączone z ruchu.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Skotnicką, Winnicką, Tyniecką, Dąbrową i Podgórki Tynieckie. Prace potrwają do 8 marca br.

Prace na fragmencie ul. Nowohuckiej na finiszu

Kończy się przebudowa fragmentu ulicy Nowohuckiej w rejonie ronda 308 Dywizjonu. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, roboty na głównym ciągu ulicy zostały zakończone. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe – nie ma zmian w organizacji ruchu drogowego. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Nowohuckiej wraz z przebudową południowego wlotu skrzyżowania ul. Nowohuckiej i al. Pokoju, budowę zjazdu, budowę pasa włączenia i wyłączenia, przebudowę infrastruktury technicznej (sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej) oraz remont istniejącego zjazdu.

Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Przewidywany termin wszystkich zakończenia prac – maj.

Nocne prace na ulicy Bieżanowskiej

Do 2 marca potrwa remont fragmentu ulicy Bieżanowskiej po przejazdach samochodów o podwyższonym tonażu. Prace realizowane są w porze nocnej – od godz. 20.00 do 6.00.

Nową nawierzchnię zyska fragment od ul. Mała Góra do przejazdu kolejowego. Natomiast na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Półłanki drogowcy uzupełniają powstałe w jezdni ubytki. Podczas prac obowiązuje połówkowe zawężenie jezdni. Ruch kierowany jest ręcznie przez uprawnionego pracownika.

Niedzielny bieg w Wieliczce – zmiany w kursowaniu autobusów

W niedzielę, 3 marca, w Wieliczce odbędzie się bieg pt. „Tropem Wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych”. W związku z tym w godz. ok. 11.55–12.30 zostaną wyłączone z ruchu ulice: Matejki, Dembowskiego, Powstania Warszawskiego, Słowackiego, a także al. Solidarności. W tym czasie swoje trasy zmienią linie aglomeracyjne nr: 274, 284 i 304. Linie aglomeracyjne: nr 224 – utrudnienia nie powinny wpłynąć na kursowanie linii. W czasie trwania biegu linia nie realizuje kursów, które kolidują z jego trasą

nr 274 – kurs o godz. 11.35 z pętli „Podgórze SKA” zostanie skierowany na trasę objazdową ulicami Krakowską, Narutowicza i Asnyka w Wieliczce. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Wieliczka Park”, „Wieliczka Kopalnia Soli” i „Wieliczka Mediateka”. Autobus zatrzyma się dodatkowo na przystankach: „Wieliczka Klasztor”, „Wieliczka Cmentarz” i „Wieliczka Os. Asnyka”. W kierunku Krakowa linia będzie kursować bez zmian

nr 284 – będzie kursować po czasie czasowo zmienionej: drogą krajową nr 94 oraz ulicami Niepołomską i Piłsudskiego do pętli „Wieliczka Miasto”. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Wieliczka Orzechowa”, „Wieliczka Czarnochowska Cmentarz”, „Wieliczka Goliana” oraz „Wieliczka Centrum”. Na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać tylko przystanek na pętli „Wieliczka Miasto”. Zmiana dotyczy kursów: z pętli „Nowy Bieżanów Południe” o godz. 11.55; z pętli „Wieliczka Centrum” o godz. 12.35.

nr 304 – będzie kursować po czasie czasowo zmienionej ulicami Krakowską i Narutowicza w Wieliczce. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Wieliczka Park”, „Wieliczka Kopalnia Soli”, „Wieliczka Mediateka” i „Wieliczka Os. Asnyka”. Autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystankach: „Wieliczka Klasztor” i „Wieliczka Cmentarz”. Zmiana dotyczy kursów: z pętli „Dworzec Główny Zachód” o godz. 11.27 i 11.47; z pętli „Wieliczka Miasto” o godz. 12.08 i 12.28.



Przebudowa ul. Kościuszki – zmiany na Salwatorze

28 lutego w samo południe przywrócono wcześniejszą organizację ruchu – ponownie wprowadzony został ruch dwukierunkowy na fragmencie ul. Królowej Jadwigi – od ul. Księcia Józefa do ul. Jaxy Grifity. Dodatkowo ul. Księcia Józefa, od strony mostu Zwierzynieckiego, udostępniona została dla ruchu ogólnego.

Prace w tym miejscu realizowane były w ramach przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Od 29 lutego zmiany w komunikacji autobusowej: nr 100 – zostanie zawieszona

nr 101 – zostanie zwiększona częstotliwość kursowania

nr 109 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Bielany” – „Cichy Kącik”. Na wydłużonym odcinku będą dodatkowo obsługiwane przystanki: „Salwator” 71/72, „Przegon” 02/72, „Dom Zwierzyniecki” 72, „Piastowska” 02/03, „Cichy Kącik”. Zasady zachowania ważności biletów: Bilety okresowe wykupione na linię 109 zachowują ważność w pojazdach: linii nr 1 na odcinku „Cichy Kącik” – „Muzeum Narodowe”

linii nr 20 na odcinku „Cichy Kącik” – „Muzeum Narodowe”

linii nr 502 na odcinku „Muzeum Narodowe” – „Plac Na Stawach” – „Komorowskiego” – „Muzeum Narodowe”

wszystkich linii na odcinku „Przegon” – „Muzeum Narodowe”.

Sukces Neuralink - pacjent steruje komputerem siłą myśli!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!