Remont Oddziału dla małych pacjentów po przeszczepie szpiku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie dobiegł końca

Właśnie w tym celu został przeprowadzony remont, który objął częściową przebudowę oddziału, modernizację infrastruktury medycznej, technicznej i socjalnej, wymianę aparatury medycznej, kompleksowe wyposażenie nowo powstałych pomieszczeń i modernizację wyposażenia pomieszczeń odnowionych.

W efekcie przeprowadzonych prac, personel otrzymał nowe narzędzia do prowadzenia intensywnego leczenia, monitorowania i opieki nad pacjentami adekwatnie do ich potrzeb, a to pozwoliło na jeszcze lepszą dbałość o potrzeby pacjentów i ich rodzin, w tym o potrzebę poczucia bezpieczeństwa, dla której istotna jest, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, obecność bliskiej osoby.

Jak podkreśla szpital: "Utrzymanie reżimu sanitarnego w oddziale przeszczepowym ma ogromne znaczenie i wymaga nie tylko zapewnienia niezbędnej infrastruktury, ale też opracowania i wdrożenia jasnych i efektywnych procedur zapewnienia i monitorowania bezpiecznego, czyli mikrobiologicznie czystego środowiska oraz dobrej współpracy personelu i opiekunów pacjentów w ich realizacji".