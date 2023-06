Remont i utrudnienia na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Prace potrwają aż do 2026 roku

Pierwsze prace związane z remontem nawierzchni autostrady rozpoczną się na przełomie sierpnia i września br., na odcinku pomiędzy Miejscami Obsługi Podróżnych w Kępnicy/Zastawiu a węzłem Balin (od km 362 do km 369). Docelowo roboty obejmą wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady, od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice (od km 340 do km 401). Kolejność wykonania prac na poszczególnych odcinkach ma być uzgadniana z wykonawcą.

– Właściwe utrzymanie infrastruktury odcinka A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów, wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów umowy koncesyjnej, która nakłada na nas obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska.