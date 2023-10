Remis z Niemcami jak porażka. Kadra Polski U-19 w składzie z Kacprem Śmiglewskim z Cracovii odpadła z walki o Euro 2024 Krzysztof Kawa

Kacper Śmiglewski (z lewej) i Maksymilian Dziuba oraz Lukas Bornschein z Niemiec podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy 2024 drużyn do lat 19 w Bydgoszczy PAP/Tytus Żmijewski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dawid Drachal strzelił dwa gole, Junior Nsangou dołożył trzeciego z karnego, lecz reprezentacja Polski do lat 19 tylko zremisowała 3:3 (2:1) z Niemcami w trzecim meczu turnieju I rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy i straciła szanse na awans do następnej fazy. 70 minut na boisku w Bydgoszczy spędził napastnik Cracovii Kacper Śmiglewski.