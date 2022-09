Rektor AWF Kraków prof. Andrzej Klimek: Wciąż jesteśmy atrakcyjni dla młodzieży, baza uczelni jest coraz lepsza

Akademia Wychowania Fizycznego zaczyna nowy rok. Ilu zasili ją nowych studentów?

Liczba kandydatów na studia w naszej AWF była nieznacznie niższa niż w roku ubiegłym i wynosiła około 3000 osób, z których przyjęliśmy prawie 1400. Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej najbardziej obleganym kierunkiem kształcenia jest fizjoterapia. Zawód fizjoterapeuty jest bardzo trudny, ale dający wiele satysfakcji i bardzo potrzebny. Dużym zainteresowaniem cieszy się również kosmetologia, a najmniejszym terapia zajęciowa. Z kolei na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu osoby, które wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wybierają często studia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, natomiast profesjonalni sportowcy preferują najczęściej kierunek sport. Obniżyło się zainteresowanie wychowaniem fizycznym. Spadek liczby kandydatów na kulturę fizyczną osób starszych spowodował, że nie zdecydowaliśmy się na uruchomienie tego kierunku kształcenia. Na Wydziale Turystyki i Rekreacji sporym zainteresowaniem cieszył się powstały w zeszłym roku akademickim kierunek zarządzanie rekreacją i rozrywką oraz turystyka przygodowa. Znacząco obniżyła się liczba kandydatów na turystykę i rekreację. Wydaje się, że okres pandemii wywołał błędne przeświadczenie o wieloletnim zastoju rynku turystycznego i braku perspektyw. Jednak po okresie regresu, jaki w ostatnich latach nam towarzyszy, przyjdzie zapewne wzrost zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu, co pozwoli branży turystycznej odrobić straty wywołane pandemią. Reasumując, ogólna liczba kandydatów na studia w krakowskiej AWF ponad dwukrotnie przekroczyła oferowaną liczbę miejsc. Na większości kierunków musieliśmy jednak przeprowadzić dodatkową rekrutację we wrześniu, ale, mimo wszystko, nie mamy większych problemów z liczbą kandydatów, co powinno cieszyć w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.