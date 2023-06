Rekrutacja na studia na AGH ruszy 5 czerwca. Nowe kierunki i hala sportowa ze ścianką wspinaczkową

Nowości w ofercie uczelni

Pojawiły się trzy nowości w tegorocznej ofercie kształcenia na I stopniu studiów. Proponowane nowe studia to:

Nowa infrastruktura dla studentów

- Budynek będzie miejscem realizacji innowacyjnych przedsięwzięć studentów od fazy projektowej do budowy prototypów. W nowym miejscu studenci będą doskonalić dotychczasowe projekty typu łodzie i samoloty solarne, rakiety, łaziki czy pojazdy autonomiczne - informuje rzeczniczka AGH.

Największą uczelnianą inwestycją, która będzie niebawem oddana do użytku, jest wielofunkcyjna hala sportowa. Nowy obiekt będzie wyposażony między innymi w salę sportową z trybunami, kilka boisk, ściankę wspinaczkową, sale do fitnessu czy siłownię.

Początkiem przyszłego roku z kolei zostanie oddany do użytku nowy budynek dla m.in. Centrum Technologii Kosmicznych, w którym będzie zlokalizowany habitat - wyspecjalizowane laboratorium umożliwiające prowadzenie symulacji misji kosmicznych. To miejsce w nowo powstającej siedzibie Centrum Technologii Kosmicznych będzie służyć rozwojowi oraz szkoleniu przyszłych kadr dla sektora inżynierii kosmicznej. Habitat stanie się też pierwszym na polskich uczelniach laboratorium, w którym studenci będą w praktyce testować rozwiązania w warunkach zbliżonych do misji księżycowych i marsjańskich.