Rekrutacja do krakowskich przedszkoli do końca marca. Jak zapisać swoje dziecko? OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Trwa już - od 1 marca - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Krakowie. Tak jak w poprzednich latach jest prowadzona w sposób elektroniczny, za pomocą serwisu Formico. Bierze w niej udział ponad 150 przedszkoli. Rodzice mogą składać wnioski do 31 marca, do godz. 16, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21 kwietnia.