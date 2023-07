Rekrutacja 2023 w Krakowie. W najbardziej obleganej klasie w szkole średniej 10 kandydatów na jedno miejsce TOP 10

Zgodnie z terminarzem rekrutacji do 10 lipca należało uzupełnić wnioski o przyjęcie do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia o świadectwo oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Był to też ostateczny termin na zmianę wniosku lub złożenie całkiem nowego.

19 lipca zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Teraz już natomiast wiadomo, jakie są hity tegorocznej rekrutacji, na jakie szkoły, ale też profile klas - a więc też przyszłe swoje profesje - stawiają młodzi ludzie, którzy właśnie skończyli naukę w podstawówce.