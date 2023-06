Rekrutacja 2023. Licea marzeń - TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie

W Krakowie kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do dowolnej liczby szkół prowadzonych przez gminę. W elektronicznym systemie rekrutacyjnym wspierającym nabór do klas pierwszych złożyło je tym razem 12 155 kandydatów (są to wnioski, które zostały potwierdzone przez szkolne komisje rekrutacyjne).

Szturmowane krakowskie licea w rekrutacji 2023

Spośród techników jak co roku liderem jest Technikum Łączności

Klasy marzeń 2023 w Krakowie

Wybory młodych ludzi jeszcze mogą się zmienić

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego od 23 czerwca do 10 lipca kandydaci będą jeszcze mieli możliwość dokonania zmian we wnioskach o przyjęcie szkół, do których kandydują, jak też możliwość złożenia całkiem nowego wniosku. 3 lipca młodzi ludzie poznają wyniki z egzaminu ósmoklasisty, wtedy będą już nieco więcej wiedzieć o swoich szansach na dostanie się do wymarzonej szkoły. Oznacza to, że uczniowskie wybory w tej rekrutacji mogą się jeszcze zmienić.