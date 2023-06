Rekrutacja 2023 do szkół średnich. Technika szturmowane przez kandydatów TOP 10

Od 23 czerwca jeszcze do 10 lipca absolwenci podstawówek mają możliwość zmiany wniosków o przyjęcie do wybranych liceów, techników lub branżowych szkół I stopnia, a także możliwość złożenia nowego wniosku. Przypomnijmy, że podstawowy etap składania przez kandydatów wniosków rekrutacyjnych trwał do 19 czerwca. Wiemy, jakie szkoły okazały się wtedy najbardziej szturmowanymi. W naszej galerii na kolejnych slajdach przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najchętniej wybieranych krakowskich techników. To, ile osób walczy w nich o jedno miejsce, może stanowić wskazówkę dla rozważających zmianę podania.

"W przypadku podania już potwierdzonego w systemie zmiana podania jest możliwa po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie podpisanego, pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej (PDF z podpisem profilem zaufanym)" - zaznaczono w terminarzu postępowania rekrutacyjnego opublikowanego w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Omikron. Warto wiedzieć, jak przedstawiała się lista "szkół marzeń", placówek najchętniej wybieranych przez kandydatów do 19 czerwca, kiedy to upłynął termin składania podań o przyjęcie. Wnioski rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasto Kraków do 19 czerwca złożyło 12 155 kandydatów (są to wnioski, które zostały potwierdzone przez szkolne komisje rekrutacyjne). 2. Jako szkołę pierwszego wyboru wskazało: liceum - 8007 kandydatów

technikum - 3700 kandydatów

branżową szkołę I stopnia - 448 kandydatów.

Jeśli chodzi o lidera wśród techników, nie było zaskoczenia: tak jak w poprzednich latach okazało się nim Technikum Łączności.

Technikum Łączności prowadzi nie tylko w zestawieniu szkół, do których w tegorocznej rekrutacji przypada najwięcej chętnych średnio na jedno miejsce. To właśnie tutaj jest także najbardziej oblegana klasa w Krakowie: o profilu technik programista. Jest to oddział z rozszerzoną matematyką, w którym przygotowano dla przyszłych uczniów 32 miejsca. Tymczasem wniosków o przyjęcie wpłynęło 319, a więc o jedno miejsce w tej klasie walczy aż 9,97 kandydata. Dodajmy, że kolejne klasy z największą liczbą podań na jedno miejsce to już te będące w ofercie krakowskich liceów:

IV LO - klasa C - z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim - liczba miejsc: 28, podań: 178, liczba kandydatów na jedno miejsce: 6,36

VII LO - klasa D1 - z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim - liczba miejsc: 15, podań: 62, liczba kandydatów na jedno miejsce: 4,13

X LO - klasa B - z rozszerzonym językiem polskim, biologią, językiem angielskim - liczba miejsc: 30, podań: 123, liczba kandydatów na jedno miejsce: 4,10

X LO - klasa E - z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim - liczba miejsc: 30, podań: 118, liczba kandydatów na jedno miejsce: 3,93.

Wybory młodych ludzi jeszcze mogą się zmienić

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego jeszcze do 10 lipca absolwenci podstawówek mają możliwość dokonania zmian we wnioskach o przyjęcie szkół, do których kandydują, jak też możliwość złożenia całkiem nowego wniosku. 3 lipca młodzi ludzie poznają wyniki z egzaminu ósmoklasisty i wtedy będą już nieco więcej wiedzieć o swoich szansach na dostanie się do wymarzonej szkoły. Oznacza to, że uczniowskie wybory w tej rekrutacji mogą się jeszcze zmienić.

Jak dodaje krakowski magistrat, ostateczna liczba kandydatów uczestniczących w rekrutacji znana będzie 18 lipca, po zakończeniu przez szkolne komisje rekrutacyjne weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W naszej GALERII prezentujemy 10 techników, które - gdy upłynął termin składania podań, 19 czerwca - okazały się tymi najbardziej obleganymi. Dla każdego z nich podajemy: liczbę miejsc, jaką przygotowano dla przyszłych pierwszoklasistów,

liczbę potwierdzonych wniosków o przyjęcie

oraz liczbę kandydatów na jedno miejsce w szkole (są to kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego technikum jako szkoły pierwszego wyboru).

