Rekordowy wynik zbiórki sztabu WOŚP przy „Gazecie Krakowskiej"

W Krakowie 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazał się rekordowy. Sztab przy „Gazecie Krakowskiej” zebrał prawie 936 tys. zł, a to jeszcze nie wszystko – wciąż trwają aukcje internetowe. Ich wynik to już teraz 122 tys. zł. To więcej niż ostateczne liczby w ubiegłym roku – czyli te ogłoszone już po zakończeniu wszystkich licytacji. Podczas 27. finału nasz sztab zebrał 815 tys. zł.

WIDEO: Krótki wywiad Krakowski finał WOŚP to nie tylko wolontariusze przy „GK” – to także siedem innych sztabów. W całym mieście w poniedziałek (13 stycznia) licznik pokazywał 2,7 miliona złotych, czyli o 600 tys. więcej niż rok wcześniej po ostatecznym rozliczeniu. Na ulicach stolicy Małopolski kwestowało aż 2 tysiące wolontariuszy – najmłodszy z nich miał niewiele ponad pół roku, a najstarszy 83 lata. W sumie z WOŚP grało aż 120 tysięcy osób na całym świecie. Zebrano aż 115 mln zł. Czy uda się pobić zeszłoroczny rekord – czyli 176 milionów? – A jeśli nie, to co? – uciął Jerzy Owsiak na konferencji prasowej podsumowującej Orkiestrę. Przypomnijmy: rok temu, po morderstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w dodatkowej zbiórce internauci wpłacili niemal 16 milionów złotych. Samochód, zdjęcia i spotkania na aukcjach „O takich sumach nawet nie marzyliśmy” – napisał na swojej stronie sztab przy „Gazecie Krakowskiej”. Jednocześnie zachęca do licytowania na aukcjach internetowych, w których można wygrać m.in. zdjęcie Chrisa Niedenthala, spotkanie ze Skibą, deskę surfingową pomalowaną przez Gromeego oraz sukienki Małgorzaty Kożuchowskiej. Najwięcej na krakowskich licytacjach trzeba zapłacić za elektrycznego Fiat 500 – w pofinałowy poniedziałek kosztował 36,7 tys. zł. Z WOŚP gra też małopolska gastronomia. Aukcje zorganizowała redakcja portalu Have a Bite in Kraków we współpracy z restauratorami, kucharzami i blogerami kulinarnymi. Można wylicytować m.in. kolację z wolontariuszem WOŚP, Robertem Makłowiczem. 13 stycznia kosztowała już 3,7 tys. zł. Na aukcjach WOŚP można też wygrać pobyt w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej wystawiony przez fundację jej imienia. Trzeba za nią zapłacić już ponad 5 tys. zł. Grzegorz Turnau, który co roku przekazuje przedmioty na licytacje, w tym roku postanowił wystawić swoje pianino. W poniedziałek kosztowało 22 tys. zł. Dwa miesiące liczenia Pieniądze zebrane w tym roku zostaną przekazane na zakup sprzętów na oddziały dziecięcej medycyny zabiegowej - czyli chirurgii, neurochirurgii i kardiochirurgii. Ostateczny wynik 28. finału poznamy 8 marca. -Przez całą niedzielę mówiliśmy o tym, że wiemy o tragicznym stanie polskiej służby zdrowia – podkreślał Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej i dodał:. - Apeluję do premiera, prezydenta, ministra zdrowia - to wy powinniście rozmawiać z narodem o zapaści służby zdrowia. Brakuje 60 tysięcy lekarzy, 100 tysięcy personelu medycznego. Z zebranych pieniędzy chcemy kupować najnowocześniejszy sprzęt. Ale boję się, że za moment nie będzie miał kto przy nim stać. Czytaj także Studniówki już ruszyły. Oto najpiękniejsze kreacje dziewcząt

