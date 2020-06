Rekordowe zaufanie do mediów regionalnych i lokalnych

Zdaniem dr. Zbigniewa Bajki, socjologa i medioznawcy, jeśli chodzi o media ogólnopolskie - to trudno sprawdzić nam, czytelnikom, czy faktycznie to, co przekazują, jest prawdą. - Bo publikowane są tam informacje z odległych zakątków Polski, gdzie nie można szybko zweryfikować informacji. W przypadku prasy regionalnej mowa o wiadomościach, które łatwo możemy sprawdzić namacalnie. To wszystko sprawia, że zainteresowanie mediami regionalnymi i ich wiarygodność są duże - kwituje Bajka.

Natomiast Ryszard Filas z Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ zwraca uwagę, że gazety ogólnopolskie od lat wycofują się z regionów, pozostawiając miejsce dla prasy regionalnej czy tygodników lokalnych.

- Stosunkowo mocny wydawca, jakim jest wciąż Polska Press, ma wszelkie dane, by wypełniać tę lukę informacyjną, dysponując także potężną siecią portali lokalnych pod szyldem Naszemiasto.pl. Bo przecież nie jest tajemnicą, że chyba „od zawsze” ludzie lubią poczytać, co się dzieje na terenach bliskich miejsca zamieszkania, jakie nowe inwestycje są planowane, jak przebiega ich budowa, o wypadkach lokalnych czy aferach, a także o sukcesach sportowych miejscowych drużyn, nowościach transferowych etc. - mówi nam Filas.