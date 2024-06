Rekordowa liczba wypadków w długi weekend na małopolskich drogach. Dziesiątki pijanych kierowców Marcin Banasik

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 29 maja do 2 czerwca br. w Małopolsce doszło do 40 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 46 zostało rannych. Ponadto zatrzymano 75 nietrzeźwych kierujących. W porównaniu do ubiegłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała odnotowano wzrost liczby wypadków o 22, rannych o 26 osób, natomiast liczba ofiar śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie.