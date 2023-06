Rejsy wycieczkowe Wisłą z Oświęcimia do Krakowa. Nowa atrakcja turystyczna. Takich widoków nie ogląda się na co dzień. Zobaczcie zdjęcia Bogusław Kwiecień

To może być nowy hit turystyczny w regionie. Mowa o rejsach wycieczkowych po Wiśle z Dworów pod Oświęcimiem. Jest kilka możliwości, w tym do Krakowa lub Tyńca i z powrotem. Podróż jest okazją do zobaczenia niecodziennych widoków Wawelu czy klasztoru w Tyńcu z perspektywy rzeki i przeżyć chociażby śluzowania w Borku Szlacheckim na śluzie o najwyższym spadzie w Polsce. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia