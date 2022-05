Recital fortepianowy japońskiej pianistki Miho Kurihary w Muzeum Manggha w Krakowie

W lutym 2015 roku została Honorowym Członkiem Towarzystwa Muzycznego w Sanoku, gdzie w latach 2008 do 2014 spełniała się jako nauczyciel w klasie fortepianu w PSM I i II st., SSM II st. oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka. W latach 2014-2017 pracowała jako ekspert d.s. kultury polskiej w Instytucie Polskim w Tokio, gdzie brała udział w rozlicznych koncertach oraz imprezach kulturalnych jako pianistka i tłumacz.

Miho Kurihara to pianistka urodzona w Tokio. Jest absolwentką Akademii Muzycznej Kunitachi w Tokio oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Tatiany Shebanovej i prof. Jarosława Drzewieckiego i Stypendystką Rządu Polskiego z lat 2004-2006 oraz 2006-2008 roku.

W latach 2016-2018 wystąpiła z polskimi artystami oraz recitalami w Polsce i Japonii m. in. „Oblicze japońskiej kultury w jej współczesnej muzyce” (2018) i „Festiwal Młodych Muzyków” w Tokio (2017). W 2016 roku jako solista wystąpiła na koncercie „Czarująca polska muzyka dla ciebie” w Tokio z orkiestrą symfoniczną filharmonii Tama pod batutą Maestro Chikary Imamury.

W 2021 roku uczestnicząc w spektaklu baletowym „IV Młody Duch Tańca”, nawiązującym do obchodów 100. rocznicy przypłynięcia do Japonii polskich Dzieci Syberyjskich, wystąpiła z młodymi artystami z Europy i Japonii w scenach trzech miast w Polsce m. in. Teatrze Wielkim w Warszawie.

