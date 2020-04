Gwarantujemy bezpośrednią dostawę do domu na terenie powiatu krakowskiego, Proszowic oraz Wieliczki. Zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa proponujemy jedynie płatności w formie bezgotówkowej. Zamówienia realizowane są do 2 dni roboczych z dostawą pod drzwi.

Co nas wyróżnia wśród innych sklepów owocowo-warzywnych? Ogrodnicy to ludzie z pasją, wieloletnim doświadczeniem w branży spożywczej, których wiedza zapewnia regularne wsparcie w procesie produkcji „od nasiona do stołu”. Posiadamy profesjonalne zaplecze logistyczne, technologiczne i magazynowe. Produkty dostarczane przez nas gwarantują 100% bezpieczeństwa potwierdzonego polskimi i międzynarodowymi znakami jakości.

Warzywa i owoce pochodzą od sprawdzonych producentów i dostawców. Sklep ma za zadanie dostarczyć przede wszystkim lokalne produkty, ze szczególnym naciskiem na polskie (kiedy są one sezonowo dostępne u rolników). Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, producenci dostarczają do sklepu produkty bezpieczne i najwyższej jakości.

Unikalny charakter tego miejsca wynika ze szczególnej funkcji, którą pełni – łączymy w sobie walory sklepu, dostarczającego wysokiej jakości produkty z rodzimych gospodarstw oraz najdalszych zakątków świata z atutami platformy wymiany wiedzy na temat smacznego, bezpiecznego i zdrowego żywienia.

Wartość dodaną sklepu tworzy chęć, by racjonalne odżywianie stało się stylem życia Polaków, Twoim stylem. Zachęcamy: zadbaj z nami o swoje zdrowie! W tym trudnym czasie, jakim jest kryzys epidemiczny, szczególnie ważne jest zdrowe i zbilansowane odżywianie. Dzięki niemu wspieramy naszą odporność, a także dostarczamy organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, dbając w ten sposób o siebie i bliskich.

Razem wspierajmy nasze zdrowie i samopoczucie, tak wiele za tak niewiele! Ogrodnicy.

