Ray Wilson wystąpi w Krakowie. Były frontman grupy Genesis zaprezentuje swoje wersje jej hitów w kinie Kijów

Ostatnie lata były dla Raya Wilsona bardzo owocne. W 2016 roku na rynku pojawiły się aż dwa nowe studyjne albumy artysty: akustyczny “Song for a friend” oraz “Makes me think of home” o bardziej elektrycznym brzmieniu. W 2017 roku wydany został koncertowy artysty - “Time and Distance”. W tym samym roku Wilson wydał swoją pierwszą płytę w formacie Blu-Ray. To zarejestrowany w niemieckim studio ZDF Bauhaus ekskluzywny, zagrany dla niewielkiej widowni występ.

Z kolei w 2019 roku ukazał się na rynku album podsumowujący ostatnie 20 lat kariery solowej – "Upon My Life". Ostatnie wydawnictwo Raya Wilsona – "The Weight Of Man" - określone zostało przez krytyków muzycznych jako „empatia i dusza, emocja i realizacja, doświadczenie i dreszcz rozczarowań, zrozumienie i nadzieja. Nie ma wypełniaczy, każda piosenka mogłaby być samodzielnym singlem”.