Rasy psów, które lubią koty. Tu nie sprawdzi się powiedzenie "żyć jak pies z kotem". Zobacz, które psy stworzą z kotami zgraną drużynę

Behawioryści oraz specjaliści zajmujący się szkoleniem zwierząt zwracają uwagę na to, że główną przeszkodą w prawidłowych relacjach psów i kotów są różnice w mowie ciała, nie bez znaczenia jest także charakter czworonogów.

Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu usłyszał powiedzenie "żyć jak pies z kotem", które oznacza nic innego jak życie w ciągłej niezgodzie, kłótni, a nawet nienawiści. Czy czworonogi, o których mowa w znanym porzekadle faktycznie czują do siebie aż taką niechęć?

Rasy psów przyjazne dla kotów: Tutaj nie sprawdzi się powiedzenie "żyć jak pies z kotem"

Behawioryści zwracają uwagę na to, że istnieją takie rasy psów, które lepiej niż inne nadają się do życia z kotem w jednym domu. Zazwyczaj to te rasy psów, które uznawane są za łagodne, które świetnie sprawdzają się także w domu z dziećmi.