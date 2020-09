Rasy kotów w Polsce. Które z nich są najpopularniejsze? Czym różnią się od siebie? Sprawdź

Maine coon Maine coon to rasa kotów idealnie nadająca się dla rodziny z dziećmi, ponieważ jest niezwykle spokojna, przyjacielska, cierpliwa, uwielbia zabawę. Koty te lubią być jednak w centrum uwagi i nie odstępować swojego właściciela ani na krok. Warto wspomnieć, że maine coon należy do jednej z największych ras kotów. Ich przodkami są dzikie, górskie koty o długim, puszystym futerku oraz charakterystycznymi pędzelkami na uszach. Za koty tej razy zapłacimy od półtora do trzech tysięcy złotych.