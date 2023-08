Raport ZPAV o najlepiej sprzedających się płytach i najczęściej prezentowanych piosenkach w radiu w pierwszym półroczu 2023 roku

- To dobra i nowoczesna produkcja. Zrobili ją zdolni ludzie. Do tego na płycie znajdują się teksty, które trafiają do młodych słuchaczy. Stąd ten sukces - komentuje dla nas Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny.

Listę OLiS – Album, czyli najlepiej sprzedających się albumów, łączącą sprzedaż fizyczną i cyfrową, otwiera długo wyczekiwany album Kubana, zatytułowany "Spokój". Miejsce drugie należy do Dawida Podsiadły i jego ubiegłorocznego wydawnictwa "Lata dwudzieste". Podium zamyka Sanah z płytą "Sanah śpiewa poezyje". Do pierwszej piątki dotarli także Avi z albumem "Mały książę" oraz wydawnictwo "Club2020", na którym zaprezentowały się największe gwiazdy wytwórni 2020.

- Płyty winylowe kupują ludzie, którzy mają pieniądze, bo to nie jest tanie hobby. Dlatego są to przeważnie ludzie po 40-tce czy 50-tce, którzy się już dorobili i stać ich na kupno dobrego gramofonu i winyli. Nic więc dziwnego, że sięgają przede wszystkim po płyty artystów, którzy królowali za czasów ich młodości - choćby w latach 80. Gwiazdy dbają o takich fanów i oferują im starannie przygotowane wydawnictwa - tłumaczy Hirek Wrona.

W serwisach streamingowych do miejsca drugiego dotarł singiel "Malibu Barbie" projektu club2020. Miejsce trzecie należy do Dawida Podsiały i utworu "Mori". Na kolejnych pozycjach zestawienia OLiS – Single w Streamie znajdują się kolejne hip-hopowe produkcje: na miejscu czwartym singiel "Taxi", przygotowany przez Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block i Adash, a na piątym - "Na okrągło" Kubana i Favsta.

W stacjach radiowych za Miley Cyrus uplasował się Michael Patrick Kelly z utworem "Wonders", na którym gościnnie pojawia się nowojorski raper Rakim. Podium dopełnia utwór "Creepin'", w którym siły połączyła trójka amerykańskich artystów: Metro Boomin, The Weeknd oraz 21 Savage. Miejsce czwarte zestawienia OLiA należy do włoskiego zespołu Måneskin oraz amerykańskiego gitarzysty Toma Morello, którzy przygotowali utwór "Gossip". Pierwszą piątkę Oficjalnej Listy Airplay zamyka Nicky Youre z singlem "Eyes On You".