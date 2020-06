Raport o żywieniu w krakowskich szpitalach. Dzienna stawka wyżywienia jednego pacjenta zaczyna się od 13 zł...

Cały czas brakuje przepisów, które narzucałyby standard posiłków podawanych pacjentom i obowiązek zatrudnienia dietetyków. Dlatego typowe śniadanie szpitalne to kilka kromek białego pieczywa, kawałek masła, trochę białego sera lub dwa plasterki nieokreślonej wędliny. Obiad najczęściej składa się z zupy, kawałka mięsa lub ryby i ziemniaków. Kolacja z kolei wygląda praktycznie identycznie jak śniadanie. Różnią się tylko dodatki do chleba zamiast wędliny jest np. porcja dżemu.

- Jedzenie w szpitalach to temat rzeka. Od lat Internet roi się od zdjęć przedstawiających mało apetyczne szpitalne posiłki, a pacjenci skarżą się, że nie głodują tylko dlatego, że rodzina przynosi coś do jedzenia. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych żywienie pacjentów występuje jako świadczenie towarzyszące i ma być adekwatne do stanu zdrowia - i tyle. Trochę mało jak na ustawę liczącą 325 stron – komentuje Martyna Bójko z Sieć Obywatelska Watchdog Polska.