Raport o kulturze doby pandemii. Mniej niż co trzeci Polak chodzi do kina, spektakle na żywo ogląda garstka

Najwięcej chodzących do kina jest w przedziale wiekowym 16-24 lata. Przynajmniej raz oglądało film w kinie 58,8% z nich. Odsetek ten zmniejsza się w każdym kolejnym przedziale wiekowym i wśród osób w wieku 65+ wynosi zaledwie 5,4%.

Widownia kin to przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym, 45,3% z tej grupy odwiedziło kino co najmniej raz. Najmniejszy odsetek widzów odnotowano wśród badanych z wykształceniem zawodowym – tylko 15% z nich wybrało się do kina co najmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Tylko co piąty mieszkaniec wsi (20,9%) był w kinie co najmniej raz w ciągu ostatniego roku, w przypadku mieszkańców miast powyżej 500 tys. to już prawie dwa razy więcej (39,7%).

Spektakle teatralne w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie oglądało 4,8% badanych, w tym 3,4% jeden raz, a 1,1 % - dwa albo trzy razy. Cztery razy i więcej w ciągu roku było w teatrze zaledwie 0,2% Polaków.