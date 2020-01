Ranking Perspektyw. Znamy najlepsze licea w Krakowie i Małopolsce!

W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę dane z 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2020:

sukcesy w olimpiadach - 25 proc.

matura – przedmioty obowiązkowe - 30 proc.

matura – przedmioty dodatkowe - 45 proc.

Trzeba więc zaznaczyć, że nastąpiła - decyzją Kapituły - korekta wag procentowych w stosunku do poprzedniej edycji, w odniesieniu do dwóch wskaźników. Waga matury z przedmiotów obowiązkowych wzrosła o 5 procent, a zarazem o 5 procent zmniejszona została waga sukcesów w olimpiadach. "Zmiana ta uzasadniona jest rosnącą rolą matury w systemie polskiego szkolnictwa ponadpodstawowego. Zarazem, zgodnie z przyjętymi przez Kapitułę Perspektyw standardami, jest to korekta na tyle mała, że umożliwia porównywanie wyników rankingu w układzie rok do roku" - czytamy na stronie www.licea.perspektywy.pl, gdzie tuż po północy w czwartek zostały opublikowane tabele rankingu.