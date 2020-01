Ranking majątkowy krakowskich posłów. Kto najbogatszy?

Patrząc na stan posiadanych nieruchomości, to milionerem jest też Maciej Gdula. Debiutant sejmowy ma mieszkania i lokale warte 3,5 mln zł.

Wśród pozostałych posłów nie mamy już takich krezusów, co nie znaczy, że kilku nie ma się czym pochwalić. Wśród nich debiutant - Aleksadner Miszalski. Poseł Koalicji Obywatelskiej jest współwłaścicielem firmy prowadzącej sieć hosteli, co daje mu roczne zarobki w kwocie ponad 600 tys. zł rocznie. Co ciekawe, poseł nie wykazał w oświadczeniu żadnego samochodu, ani mieszkania.