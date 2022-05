Raków Częstochowa - Cracovia. "Pasy" zaszkodziły Rakowowi w walce o mistrzostwo Polski

Raków gra o mistrzostwo Polski, Cracovia o znacznie, znacznie niższe cele - oczywiście o jak najwyższe miejsce w tabeli i o premie z tym związane. Kto miał większą motywację? Wydaje się, że gospodarze. A presję? Też oni. Jak to się zbilansowało? Na remis.

„Pasy” musiały radzić sobie bez Kamila Pestki, który musiał pauzować za cztery żółte kartki, za to z Michałem Rakoczym, który odzyskał miejsce w pierwszej jedenastce. Nie było natomiast Sergiu Hanki, pojawił się za to Michal Siplak. Kapitanem był Pelle van Amersfoort, który znów miał miejsce w „11”, co wiosną nie jest regułą. Podobnie jak w derbach, w rolę napastnika wcielił się Jakub Myszor.

Krakowianie nie zamierzali czekać na to, co zrobi rywal, tylko od początku zaatakowali. Po rzucie rożnym Van Amersfoort zgrał piłkę głową, a strzał Virgila Ghity był minimalnie niecelny. Gospodarze odpowiedzieli natychmiast kontrą, którą zakończył Mateusz Wdowiak, były zawodnik „Pasów”. Jego strzał pewnie obronił Lukas Hrosso. Raków rozkręcał się powoli, w 11 min z dystansu uderzał Fabio Sturgeon, ale bardzo niecelnie. Z kolei groźnie było pod bramką „Pasów” w 17 min, gdy akcję po zgraniu piłki przez Wdowiaka zakończył Patryk Kun, ale również niecelnie.