Rafał Majka pokazał moc w wyścigu dookoła Słowenii

To jeden z większych sukcesów w karierze Polaka (notabene wygrał ten wyścig przed pięcioma laty).

Kolarze grupy UAE od pierwszego etapu pokazali wielką moc w narodowym tourze Słowenii, w który bardzo zależało na zwycięstwie Pogacarowi. To była totalna dominacja tego duetu. Na dwa tygodnie przed startem w Tour de France, w którym Słoweniec będzie wielkim faworytem do zwycięstwa, on oraz Majka pokazali, że jeżdżą w innej lidze niż pozostali. Tak było na sobotnim etapie, w niedzielę też obaj znaleźli się w pierwszej trójce. W decydującym momencie odcinka, który kończył się Novym Meście najpierw odjechał Pogacar, popędził za nim Matej Mohoric, w końcu dojechał Majka i tak zmierzali do mety. Lider postanowił przypieczętować wygraną i tak się stało, a Majka był trzeci, tracąc 3 s.