Rafał Majka: Moje cele to Giro d'Italia i igrzyska olimpijskie w Tokio [rozmowa]

Oprócz wspomnianego Giro i Vuelty a Espana, w których plasował się pan na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej, były też udane Tour of the Alps – również 6. miejsce, Vuelta Catalunya – 7. i Tour de Pologne, skończony z 9. lokatą. Kibice widzą pana zawsze na najwyższych pozycjach, ale dwa szóste miejsce w wielkich wyścigach mają swoja wymowę.

Sezon muszę ocenić na plus – dwa wielkie toury skończyłem wysoko. To był jeden z celów drużyny. Może zabrakło wygrania choćby jednego z etapów, ale na wszystkich wyścigach nie wychodziłem z pierwszej „10”.

Celem na 2020 rok będzie to, aby wysoko skończyć Giro, poprawić moją najlepszą 5. lokatę. Chciałbym wygrać przynajmniej jeden z etapów, wtedy miałbym skompletowane zwycięstwa we wszystkich wielkich tourach.

Właśnie Giro będzie najważniejszym startem w tym roku, czy jednak igrzyska olimpijskie?

Najlepiej będę chciał się przygotować na wyścig we Włoszech. To mój plan na sezon, ale zdecydowaliśmy też z drużyną, że ważne będą dla mnie też igrzyska olimpijskie. Jest jeszcze Vuelta. Jestem już doświadczonym zawodnikiem, wiem jak się przygotować do danego startu. Trasa na igrzyskach będzie ciężka, z pewnością na następnych już taka nie będzie. Muszę się więc dobrze przygotować. Można więc powiedzieć, że Giro i Tokio to dwa moje główne cele. Trochę czasu spędzę podczas wysokogórskich obozów, mam krótki czas na przygotowania więc będę go musiał maksymalnie wykorzystać.