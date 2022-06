Rafał Boguski przestrzega piłkarzy Wisły Kraków: I liga nie jest łatwa do grania dla nikogo!

- Za panem pierwszy sezon w barwach Puszczy Niepołomice w I lidze. Jakie wrażenia po roku rywalizacji na zapleczu ekstraklasy?

- Jest to nieco inne granie niż w ekstraklasie. Bardzo dużo bramek pada po stałych fragmentach gry. Każda z drużyn - może pomijając jedynie Miedź Legnica, która była nastawiona bardziej na grę w piłkę - była o zbliżonych umiejętnościach i o wynikach decydowały często detale. To liga, w której naprawdę zespół z dołu tabeli zawsze może narobić problemu teoretycznym faworytom. Dlatego zawsze trzeba grać na sto procent, bo utrata czujności choćby na moment, może dużo kosztować.

- Mówi się, że I liga to więcej twardej gry, nawet takiej piłkarskiej „rąbanki” niż w ekstraklasie. Pan by potwierdził taką opinię?

- Tak, myślę, że jest dużo prawdy w tym stwierdzeniu. Trzeba być naprawdę świetnie przygotowanym fizycznie do każdego meczu. Bez tego w tej lidze nic się nie zrobi. Dopiero w drugim rzędzie dochodzą takie elementy jak taktyka, piłkarska jakość, wspomniane wcześniej stałe fragmenty gry. Na pewno musiałem się dostosować do nieco innych wymogów od tych, z którymi miałem do czynienia w ekstraklasie. Muszę przyznać, że nie jestem zadowolony ze swoich statystyk. Strzeliłem dwie bramki, miałem asystę, ale sam liczyłem na więcej. Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będzie to wyglądało w moim przypadku lepiej. Mój kontrakt został przedłużony o rok, więc będzie okazja się poprawić.