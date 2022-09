Rafał Boguski: Dziękuję serdecznie kibicom Wisły za takie powitanie

- Zagrać znów na Reymonta to było dla pana duże przeżycie?

- Ogromne! Gdy trafiłem do Puszczy nie spodziewałem się, że przyjdzie mi kiedykolwiek zagrać przeciwko Wiśle w oficjalnym meczu ligowym na tym stadionie. Myślałem, że może zagramy w sparingu, może trafimy na siebie w Pucharze Polski, ale że będę mógł przyjechać tutaj i zagrać, to nawet przez myśl mi nie przeszło. Chciałbym serdecznie podziękować kibicom Wisły za takie przywitanie. Nie będę krył, że to dla mnie był inny mecz niż wszystkie. Targały mną praktycznie przez cały mecz emocje. Jestem jednak profesjonalnym piłkarzem i starałem się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

- Prócz pana w Puszczy są jeszcze inni byli wiślacy. Rozmawiał pan przed meczem z Jakubem Bartoszem czy Erikiem Cikosem, co was czeka na Wiśle?

- Nie rozmawialiśmy, bo nie chcieliśmy tworzyć jakiejś dodatkowej presji, związanej z tym meczem. Chcieliśmy skupić się na zadaniu, które mieliśmy do wykonania.