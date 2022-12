Radosne i refleksyjne kolędy w wykonaniu Zakopowera w piątek 6 stycznia 2023 roku w kinie Kijów

Sebastian Karpiel-Bułecka wychował się w drewnianym domu w zakopiańskich Kościeliskach. Ponieważ ojciec zostawił rodzinę, matka wyjechała za ocean, aby zarobić na utrzymanie dzieci, a ich wychowaniem zajęła się ciotka. Młody chłopak początkowo był zafascynowany narciarstwem, ale z czasem sport mu się znudził. Wtedy jego pasją stała się muzyka - tym bardziej, że od dziecka sąsiad uczył go gry na skrzypcach. Z czasem Sebastian dołączył do góralskiej kapeli i występował z nią co weekend.

- Z liceum cały czas uciekałem, bo najważniejsze było dla mnie granie, inny świat nie istniał. Czasem wracałem z grania o szóstej rano i w ogóle do tej szkoły nie szedłem. Kiedy dojrzałem, zrozumiałem, że to nie jest ani do końca bezpieczne, ani fajne - nie mogę oprzeć całego życia na muzyce, muszę mieć alternatywę. Czułem też potrzebę poszerzenia horyzontów intelektualnych – mówi w Onecie.