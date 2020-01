Radosław Zawrotniak: Ola Zamachowska będzie w formie na igrzyskach

To był niezwykle udany weekend dla krakowskiej szpady, a szczególnie dla przedstawicieli AZS AWF Kraków. Aleksandra Zamachowska wygrała zawody Pucharu Świata w Hawanie, 3. miejsce wywalczyła w tej samej imprezie jej koleżanka klubowa Renata Knapik-Miazga, a Radosław Zawrotniak, zawodnik i trener akademickiego klubu był 3. na PŚ w Heidenheimie.

Nasz srebrny medalista olimpijski jest jednocześnie trenerem Zamachowskiej, która zanotowała historyczny sukces.

- Pracuję z Olą 2,5 roku – mówi Zawrotniak. - Uważam, że nie osiągnęła ona swojego apogeum, może walczyć dużo lepiej, tak jak wielcy mistrzowie. Ma wszystkie te przymioty, które cechują wielkich zawodników - przede wszystkim talent, ale też umiejętność nieprawdopodobnej koncentracji uwagi, skupiania się i analizy, myślenia operacyjnego. Ma znakomity czas reakcji, doskonałą koordynację, znakomite parametry siłowe, dzięki którym może pracować na tych samych obciążeniach, co mężczyźni. Zawrotniak podkreśla, że jego podopieczna to urodzony sportowiec. Gdyby trafiła do innej dyscypliny sportu, to też by się w niej doskonale odnalazła.

Wybrała jednak szpadę, z korzyścią dla siebie. W każdej kategorii wiekowej notowała sukcesy. Jest młodzieżową mistrzynią Europy indywidualnie (dwukrotnie), drużynową mistrzynią kontynentu wśród seniorek, a zanim wygrała PŚ, była 3. w tych zawodach.

- Bardzo harmonijnie się rozwija, poza tym ma mentalność zwycięzcy – podkreśla trener. - Zawsze walczy do końca, nie wystarcza jej, że awansuje do najlepszej czwórki, zawsze chce być w finale. Poza tym szermierka jej nie nudzi, lubi sobie „dokładać”. Gdyby trzeba było po turnieju uczestniczyć jeszcze np. w dwóch walkach, to by na to przystała. Trzeba ją hamować. Nie jest typem choleryka, który jest nadgorliwy, tylko jest wyważona, skupiona na pracy.

Najważniejszym celem na ten rok są dla Zamachowskiej igrzyska olimpijskie w Tokio. One zaczną się dopiero z końcem lipca. Czy Zawrotniak nie boi się, że forma przyszła za szybko?

- Nie boję się, mam ogromne doświadczenie, bo jestem w szermierce przez 30 lat – mówi. - Ola będzie w formie na igrzyska. Oczywiście wszystkiego nie możemy przewidzieć, oby tylko nie przytrafiła się jej jakaś kontuzja. Nikt nie da gwarancji sukcesu, w końcu mamy do czynienia ze sportem, ale zrobimy wszystko co potrzeba, by on był. Szermierka jest specyficzną dyscypliną, nawet najwięksi zawodnicy mają takich rywali, z którymi stale przegrywają. Knapik-Miazga też ma szansę zaistnieć w igrzyskach. Podobnie jak Zamachowska w drużynie, ale też indywidualnie.

- Renata jest nie mniej utalentowana od Oli – podkreśla Zawrotniak. - Bardziej doświadczona i też jej kariera jest modelowa. Renata jest bardziej skupiona na drużynie, ma ogromne umiejętności, sama jest też trenerem w Tarnowskiej Akademii Fechtunku. Z Olą od wielu lat się przyjaźnią, traktują po partnersku. Gdy wychodzą na planszę i walczą z sobą, to nie ma taryfy ulgowej, ale potrafią oddzielić sport od życia codziennego.

Zawrotniak ma podwójne powody do radości. Jego koleżanki klubowe świetnie sobie radzą i mają już zagwarantowany start w Tokio. On sam chciałby też pojechać na kolejne IO.

Ostatnio cieszył się z miejsca na podium. - Gdyby teraz kończyły się kwalifikacje – to miałbym ten awans. - Ale przed nami jeszcze kilka PŚ, ME i MŚ. Trzeba być regularnym, kwalifikować się do „ósemki”. Z drużyną nie mam szans na awans, trzeba samemu o to zadbać.

