Radosław Zawrotniak nie wystartuje w Igrzyskach Europejskich. Szermierz czuje się pokrzywdzony

Zawrotniak od lat jest w międzynarodowym towarzystwie. Do niego należą najlepsze ostatnie wyniki w PŚ – przed trzema laty w Heidenheimie był 3, wcześniej 2. W tym roku nie kwalifikował się do „32”.

- Bardzo rzadkie to przypadki, by mistrz kraju nie jechał na taką imprezę – mówi Zawrotniak. - Jestem w piątce najlepszych zawodników w historii MP z trzema triumfami na koncie. Trener Robert Andrzejuk od 2015 nie uwzględnia mnie w drużynie, nie powołuje mnie na zgrupowania i odczuwam lekką dyskryminację. Od MŚ w Budapeszcie w 2015 r. wystąpiłem tylko raz w drużynie, w PŚ w Vancouver i nie przegrałem żadnej walki.

- W ubiegłym roku nie stratowałem w ME, ani w MŚ w drużynie – przypomina Zawrotniak. - Zresztą co roku jestem pomijany. Nie jest tajemnicą, że nie ma chemii między trenerem a zawodnikiem. Choć obaj panowie byli w srebrnej drużynie, która w 2008 r. z igrzyska w Londynie przywiozła srebro.

Pechowy Zawrotniak

Poprosiliśmy o komentarz do powołań trenera kadry Roberta Andrzejuka.

- Lista została zamknięta po Pucharze Świata w Stambule – mówi szkoleniowiec. - Według tego stanu kształtowała się następująco jeśli chodzi o punkty: 1. Bielec, 2. Antkiewicz, 3. Kolańczyk, 4. Nycz, 5-6. Szurlej i Zawrotniak. Powołałem pierwszych czterech z listy. D o24 maja miałem obowiązek podania składu na ME i Igrzyska, by można było przesłać listy organizatorom. Zatem ostatnią imprezą, która była brana pod uwagę był PŚ w Stambule.

Pech Zawrotniaka polegał na tym, że akurat na tej imprezie był 55., a sporo punktów wywalczył za mistrzostwo Polski, które zdobył 3 czerwca.

- Odkąd jestem trenerem, czyli od 2017 r. Radek zawsze był powoływany na imprezy mistrzowskie i Puchary Świata - mówi Andrzejuk.