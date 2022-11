Radosław Sobolewski: Odkąd pamiętam, to najczarniejszy rok dla Wisły Kraków

W Wiśle w niedzielę nie będą mogli zagrać kontuzjowani: Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondrasek, Alan Uryga oraz Konrad Gruszkowski.

Na przedmeczowej konferencji prasowej zapytaliśmy trenera Radosława Sobolewskiego, czy znalazł już odpowiedź na pytanie dlaczego jego zespół zagrał tak słabo z Motorem Lublin i ostatecznie przegrał 0:1, odpadając z rozgrywek Pucharu Polski. Szkoleniowiec odpowiedział: - Jest parę kwestii, które chciałbym poruszyć. Pierwsza to ta, że jednym z założeń taktycznych na ten mecz było atakowanie, utrzymywanie się przy piłce, zmiana ciężaru gry. Chcieliśmy schować piłkę przeciwnikowi, a poprzez pewne schematy chcieliśmy omijać naprawdę dobry pressing Motoru. Oni wyszli takim wąskim 1-4-3-3 i tak jak analizowaliśmy ich wcześniej, to sprawiało wielu rywalom duże trudności. Poprzez schematy, rozgrywając piłkę od tyłu przechodziliśmy w miarę płynnie do 30-40 metra zespołu przeciwnego. Zawiodła w tym meczu bezapelacyjnie ostatnia tercja boiska. Tam byliśmy można powiedzieć najdelikatniej, nieskuteczni. Proponujemy pewne rozwiązania, wymagamy od zawodników podjęcia ryzyka w pewnym momencie. Piłkarz musi nie obawiać się tego, że straci piłkę, że coś nie wyjdzie, tylko myśleć o następnej akcji. Musi coś dać zespołowi od siebie, prowokować, wygrać pojedynek w bocznej strefie, dośrodkować piłkę. To zupełnie nie działało w tym meczu. Ta ostatnia tercja, łącznie z polem karnym przeciwnika. Kolejną rzeczą jest to, że znowu dajemy przeciwnikowi rzut karny w prezencie. Nieodpowiedzialne zachowanie w naszym polu karnym i poprzez to ułatwiamy zadanie przeciwnikowi. Daliśmy im bramkę na tacy. Tak naprawdę obawiałem, że użyłem na konferencji pomeczowej zbyt mocnych słów nazywając pewne rzeczy skandalem. Tak mi się jednak wydaje, że chyba najgorsze, co się wydarzyło, to piętnaście minut po stracie bramki. My mieliśmy jeszcze mnóstwo czasu, żeby ten mecz wygrać, a podczas tych piętnastu minut nie zrobiliśmy nic, aby odwrócić losy meczu. Widziałem apatię i zrezygnowanie u swoich piłkarzy. I to mnie najbardziej zdenerwowało, jeśli chodzi o ten mecz.