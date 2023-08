Puszcza Niepołomice straciła bramkarza. Jak to się odbije na jej wynikach w ekstraklasie?

Nie tak sobie wyobrażał przebieg tego tygodnia Tomasz Tułacz. Podczas sobotniej konferencji prasowej na stadionie Cracovii trener Puszczy miał ogromną satysfakcję z pracy wykonanej po wcześniejszej porażce z Zagłębiem Lubin (0:1), która zaowocowała zwycięstwem nad drugim z beniaminków ekstraklasy.

- Jeżeli chodzi o pracę wewnątrz zespołu, to mieliśmy ze trzy, może nawet cztery rozmowy na temat tego, jak powinniśmy funkcjonować, żeby mieć przyjemność z tego, że jesteśmy w ekstraklasie – opowiadał Tomasz Tułacz. - Bo nie chodzi o to, by zadowalać się gratulacjami za awans, lecz stawiać sobie wyższe cele. Może dla niektórych sama gra w ekstraklasie jest wystarczająca, ale ja podchodzę do tego inaczej. Mamy kolejne cele do zrealizowania. Chcemy dążyć do eksponowania naszych cech i wartości, tak by skutecznie przeciwstawiać się innym zespołom w ekstraklasie, a zarazem czerpać przyjemność z tego, jak gramy i w jaki sposób funkcjonujemy.